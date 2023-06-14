Всегда кладем в оладьи немного сыра и зелень: никаких пирожков не нужно — любимый рецепт

Эти оладушки с сыром и зеленью изменяют все представление о знакомом блюде. Они напоминают пиццу и пирожки одновременно, оторваться от них невозможно!

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Ингредиенты: 1 стакан кефира, 2 яйца, 150 граммов муки, 70 граммов твердого сыра, 20 граммов зелени, ½ чайной ложки соды, специи.

В кефир кладем соду, оставляем на 5 минут. Добавляем яйца и взбиваем венчиком. Насыпаем муку, перемешиваем.