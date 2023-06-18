Лимонад с базиликом и другие рецепты недели

Рыбные тефтельки
НАДО (на 4 - 6 порций): 400 г любого рыбного фарша · 1 яйцо · 2 ст. ложки панировочных сухарей · соль · перец · 3 зубчика чеснока · 1 луковица · 3 ст. ложки растительного масла · 100 г шампиньонов · небольшой пучок укропа · 150 мл нежирных сливок.
ГОТОВИМ:
1. Смешиваем фарш, сухари, яйцо, щепотку соли, перец и хорошо вымешиваем.
2. Формируем из фарша 12 тефтелек и укладываем в форму для запекания.
3. Чеснок измельчаем, лук шинкуем полукольцами. Чистые шампиньоны режем четвертинками.
4. Обжариваем на сковороде с маслом лук и чеснок. Добавляем грибы и обжариваем до золотистости.
Лимонад с базиликом
Фото: Shutterstock
НАДО (на 4 порции): 1 пучок зеленого базилика · 1 л воды · 3 лимона ·
80 г сахара.
ГОТОВИМ:
1. Базилик и лимоны моем.
2. С одного лимона снимаем теркой цедру. Выжимаем из двух лимонов сок.
3. Толкушкой разминаем листья базилика (оставьте одну веточку для украшения) с цедрой и сахаром.
4. Вливаем стакан воды. Ставим на огонь, доводим до кипения и провариваем 1 минуту до растворения сахара. Даем сиропу остыть около 30 минут.
5. Процеживаем сироп через сито.
6. В кувшин для лимонада кладем сироп, добавляем лимонный сок и оставшуюся воду.
7. Подаем со льдом, украсив дольками лимона и листьями базилика.
Салат с помидорами, арбузом и сыром
Фото: Shutterstock
НАДО (на 4 порции): 250 г арбузной мякоти · 40 г красного лука · веточка зеленого базилика · 20 мл кунжутного масла · 3 помидора (или штук 20 помидорок черри) · 1 стебель сельдерея · 1 ст. ложка кунжута · четвертинка свежего чили · 150 г феты или брынзы · пара капель крема бальзамика.
ГОТОВИМ:
1. Арбуз нарезаем кубиками.
2. Помидоры режем кубиками, измельчаем сельдерей и чили, лук шинкуем тонкими полукольцами.
3. Добавляем кунжутное масло, бальзамик, аккуратно перемешиваем. Сверху посыпаем кунжутом и выкладываем кусочки феты или брынзы.
5. Добавляем в сковороду сливки, щепотку соли и мелко нарезанный укроп. Перемешиваем, доводим до кипения и снимаем с огня.
6. Заливаем тефтельки грибным соусом и ставим в духовку на 20 минут при температуре 200 °С.
7. Подаем с рисом на гарнир.