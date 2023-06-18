Лимонад с базиликом и другие рецепты недели

НАДО (на 4 порции): 250 г арбузной мякоти · 40 г красного лука · веточка зеленого базилика · 20 мл кунжутного масла · 3 помидора (или штук 20 помидорок черри) · 1 стебель сельдерея · 1 ст. ложка кунжута · четвертинка свежего чили · 150 г феты или брынзы · пара капель крема бальзамика.

ГОТОВИМ:

1. Арбуз нарезаем кубиками.

2. Помидоры режем кубиками, измельчаем сельдерей и чили, лук шинкуем тонкими полукольцами.

3. Добавляем кунжутное масло, бальзамик, аккуратно перемешиваем. Сверху посыпаем кунжутом и выкладываем кусочки феты или брынзы.

5. Добавляем в сковороду сливки, щепотку соли и мелко нарезанный укроп. Перемешиваем, доводим до кипения и снимаем с огня.

6. Заливаем тефтельки грибным соусом и ставим в духовку на 20 минут при температуре 200 °С.

7. Подаем с рисом на гарнир.