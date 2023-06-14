Шоколадный напиток в жару - готовится 5 минут

Наступила жара и самое время приготовить напиток, который освежит. Путешественница Ирина Федорченко посоветовала приготовить отличный шоколадный смузи, который никого не оставит равнодушным.
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Фото: кадр из видео
Наступила жара и самое время приготовить напиток, который освежит. Путешественница Ирина Федорченко посоветовала приготовить отличный шоколадный смузи, который никого не оставит равнодушным.
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