Шоколадный напиток в жару - готовится 5 минут

Фото: кадр из видео

Представляем видеорецепт.

Наступила жара и самое время приготовить напиток, который освежит. Путешественница Ирина Федорченко посоветовала приготовить отличный шоколадный смузи, который никого не оставит равнодушным.

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