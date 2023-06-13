Гости отказались от всего, когда увидели эту шарлотку: бесподобная, намного вкуснее торта!

Эта воздушная шарлотка готовится невероятно быстро и просто. Муки в нее идет совсем немного, отчего она радует своей легкостью и приятным яблочным вкусом.
Предупреждаем, оторваться от этого пирога вам будет крайне сложно.
Ингредиенты: 200 граммов муки, 200 граммов сахара, 3 яблока, 4 яйца, 1 чайная ложка разрыхлителя.
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Взбиваем яйца в пену, добавляем сахар и продолжаем взбивать около 5 минут. Далее просеиваем муку и вводим в состав вместе с разрыхлителем, в конце кладем кусочки яблок.
Выпекаем шарлотку в духовке около 45 минут на 180 градусах.
Источник: lafoy.ru.