Гости отказались от всего, когда увидели эту шарлотку: бесподобная, намного вкуснее торта!

Шарлотка. Фото: соцсети

Пышная и воздушная выпечка готовится довольно просто.

Эта воздушная шарлотка готовится невероятно быстро и просто. Муки в нее идет совсем немного, отчего она радует своей легкостью и приятным яблочным вкусом.

Предупреждаем, оторваться от этого пирога вам будет крайне сложно.

Ингредиенты: 200 граммов муки, 200 граммов сахара, 3 яблока, 4 яйца, 1 чайная ложка разрыхлителя.

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Взбиваем яйца в пену, добавляем сахар и продолжаем взбивать около 5 минут. Далее просеиваем муку и вводим в состав вместе с разрыхлителем, в конце кладем кусочки яблок.

Выпекаем шарлотку в духовке около 45 минут на 180 градусах.

Источник: lafoy.ru.

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