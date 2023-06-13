«Мимоза» с копченой рыбкой по Ивлеву: фирменный рецепт от шефа всея Руси

Известный шеф-повар Константин Ивлев разработал свой собственный рецепт популярного советского салата «Мимоза». В новой интерпретации от блюда невозможно оторваться: уж очень оно вкусное.

Вам понадобятся: запеченный картофель — 300 граммов, горбуша горячего копчения — 300 граммов, салат «Айсберг» — 200 граммов, яйца — 5 штук, сыр — 200 граммов, майонез — 200 граммов, соус сладкий чили — 120 граммов.

Яйца варим, а картофель запекаем в духовке — желательно, в фольге. В это время натираем сыр на терке.

Рыбу чистим и рвем на волокна. Картофель и яйца можно порезать тоже кубиком. Затем смешиваем все ингредиенты и заправляем майонезом.

«Мимозу» не обязательно раскладывать слоями. Тут кто как привык.

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