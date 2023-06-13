Без муки! Сырники от шефа Ивлева: фишка в добавке — тают во рту

У Ивлева, как и других шефов, есть своя фишка. В полученную творожную массу он кладет мелко нарезанные апельсиновые дольки.

Муку Константин в массу не добавляет, без нее блюдо получается воздушным и тает во рту.

Как только творог хорошо замесил — формирует сырники и жарит на сковородке либо запекает в духовке при температуре 180 градусов.

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