Без муки! Сырники от шефа Ивлева: фишка в добавке — тают во рту

У каждой хозяйки свой рецепт сырников. Но шеф-повар всея Руси Константин Ивлев советует готовить их так:
Творог надо брать сухой, не зернистый, тогда сырники получатся без комочков. Для приготовления Ивлев обычно берет 200 грамм.
Далее — яйца. На 200 грамм Константин берет 1/2 куриного яйца. Добавляет ванильный сахар, щепотку соли и тщательно перемешивает.
У Ивлева, как и других шефов, есть своя фишка. В полученную творожную массу он кладет мелко нарезанные апельсиновые дольки.
Муку Константин в массу не добавляет, без нее блюдо получается воздушным и тает во рту.
Как только творог хорошо замесил — формирует сырники и жарит на сковородке либо запекает в духовке при температуре 180 градусов.
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