Как турчанки готовят лепешки гезлеме — с сыром и творогом: не можем за уши от них оторвать домашних

Гезлеме. Фото: соцсети

Эту вкуснятину пробовали все, кто хоть раз был на курортах Антальи.

Турецкие лепешки гезлеме — это то блюдо, которое нравится почти всем. Они пахнут свежим хлебом и маслом, а если в начинку положить сыр и творог, то к дурманящему аромату добавится еще и сливочный привкус. Просто объедение!

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Да к тому же делать их нереально просто, а в ход идут очень простые и здоровые ингредиенты.

Ингредиенты:

  • Мука – 650 граммов
  • Кипяток – 400 миллилитров
  • Растительное масло – 2 столовые ложки
  • Соль – 1 чайная ложка

Для начинки:

  • Творог – 400 граммов
  • Сыр – 200 граммов
  • Соль, перец по вкусу

В кипяток бросить соль, масло, перемешать. Просеять муку, высыпать в кипяток тоже, замесить тесто. Дать ему отдохнуть 20 минут.

В это время смешать творог, сыр, зелень и соль. Тесто разделить на равные части (примерно по 85 граммов), тонко раскатать.

На половину выложить начинку в количестве 2-3 столовых ложек, закрыть, прищипнуть края и отрезать лишнее. Жарить на сухой сковороде с двух сторон. Обильно смазать каждую лепешку сливочным маслом.

Источник: Telegram-канал «Есть или не есть?»

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