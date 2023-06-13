Как турчанки готовят лепешки гезлеме — с сыром и творогом: не можем за уши от них оторвать домашних

Турецкие лепешки гезлеме — это то блюдо, которое нравится почти всем. Они пахнут свежим хлебом и маслом, а если в начинку положить сыр и творог, то к дурманящему аромату добавится еще и сливочный привкус. Просто объедение!
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Да к тому же делать их нереально просто, а в ход идут очень простые и здоровые ингредиенты.
Ингредиенты:
- Мука – 650 граммов
- Кипяток – 400 миллилитров
- Растительное масло – 2 столовые ложки
- Соль – 1 чайная ложка
Для начинки:
- Творог – 400 граммов
- Сыр – 200 граммов
- Соль, перец по вкусу
В кипяток бросить соль, масло, перемешать. Просеять муку, высыпать в кипяток тоже, замесить тесто. Дать ему отдохнуть 20 минут.
В это время смешать творог, сыр, зелень и соль. Тесто разделить на равные части (примерно по 85 граммов), тонко раскатать.
На половину выложить начинку в количестве 2-3 столовых ложек, закрыть, прищипнуть края и отрезать лишнее. Жарить на сухой сковороде с двух сторон. Обильно смазать каждую лепешку сливочным маслом.
Источник: Telegram-канал «Есть или не есть?»