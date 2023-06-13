Как турчанки готовят лепешки гезлеме — с сыром и творогом: не можем за уши от них оторвать домашних

Турецкие лепешки гезлеме — это то блюдо, которое нравится почти всем. Они пахнут свежим хлебом и маслом, а если в начинку положить сыр и творог, то к дурманящему аромату добавится еще и сливочный привкус. Просто объедение!

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Да к тому же делать их нереально просто, а в ход идут очень простые и здоровые ингредиенты.

Ингредиенты:

Мука – 650 граммов

Кипяток – 400 миллилитров

Растительное масло – 2 столовые ложки

Соль – 1 чайная ложка

Для начинки:

Творог – 400 граммов

Сыр – 200 граммов

Соль, перец по вкусу

В кипяток бросить соль, масло, перемешать. Просеять муку, высыпать в кипяток тоже, замесить тесто. Дать ему отдохнуть 20 минут.

В это время смешать творог, сыр, зелень и соль. Тесто разделить на равные части (примерно по 85 граммов), тонко раскатать.