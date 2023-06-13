Та самая «настоящая» запеканка из СССР: этот вкус помнят все — 2 ложки манки и 2 пачки творога

В советское время готовили простые и полезные блюда из доступных ингредиентов. В них не было никаких ароматизаторов и консервантов, при этом менее аппетитными они не становились.
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Вкус этой творожной запеканки помнят все, кто застал период СССР. Ее давали в ресторанах, детских садах и санаториях на завтрак. В ней много творога и совсем нет муки, всего лишь пара ложек манки.
Ингредиенты: 400 г творога, 60 г сахара, щепотка соли, ванилин на кончике ножа, 2 ст.л. манной крупы, 4 яйца, сливочное масло для смазывания формы.
Взбиваем яйца с сахаром и солью, добавляем творог, ванилин и манную крупу. Перемешиваем и оставляем настаиваться на 15 минут, чтобы манка разбухла и стала нежной.
Перекладываем тесто в смазанную форму и ставим выпекаться на 30 минут в разогретую духовку.
Источник: lafoy.ru.