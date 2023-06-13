Оладушки «как у бабушки»: на кефире и дрожжах они получаются воздушными — едим губами

Оладьи по этому рецепту получаются очень пышными и воздушными. Такие вы могли попробовать только у своей бабушки.

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Ингредиенты: 400 мл кефира, 12 г сухих дрожжей, 2 яйца, 350 г муки, 3 ст.л. сахара, 0,5 ч.л. соли.

Чуть прогреть кефир, но, чтобы он не свернулся, растворить в нем дрожжи. Добавить яйца, соль и сахар, размешать.

Просеять муку, добавить и ее тоже. Вымесить тесто и оставить его в тепле под пленкой на 30 минут. Больше тесто месить нельзя.