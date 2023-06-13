Попробовали пирожки из лаваша с капустой, теперь готовим каждый день: очень вкусно и просто

Отличный рецепт для ленивых и тех, кто не хочет использовать дрожжи в своем рационе. Пирожки из тонкого лаваша не займут у вас много времени и порадуют своим вкусом. Вы вряд ли сможете отказать себе в удовольствии готовить их через день.

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Ингредиенты: 2 лаваша, 300 г капусты, 1 морковь, 1 луковица, 1 чайная ложка томатной пасты, специи, 1 яйцо.