Попробовали пирожки из лаваша с капустой, теперь готовим каждый день: очень вкусно и просто

Отличный рецепт для ленивых и тех, кто не хочет использовать дрожжи в своем рационе. Пирожки из тонкого лаваша не займут у вас много времени и порадуют своим вкусом. Вы вряд ли сможете отказать себе в удовольствии готовить их через день.
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Ингредиенты: 2 лаваша, 300 г капусты, 1 морковь, 1 луковица, 1 чайная ложка томатной пасты, специи, 1 яйцо.
Нарезать тонко капусту, натереть морковку крупно, размять, 10 минут обжарить. Добавить измельченный лук, через 10 минут – специи и томатную пасту. Тушить до готовности.
Начинку распределить по полоскам лаваша и свернуть в виде треугольников. Каждый пирожок смазать взбитым яйцом и обжарить до золотистости.
Источник: lafoy.ru