В оладьи больше не кладем яйца, они не нужны: на кефире выходят пышными и нежными — популярный рецепт

Ингредиенты: 200 миллилитров кефира, 1 чайная ложка сахара, 100 граммов муки, 1 чайная ложка растительного масла, 1 чайная ложка соды.

Соединяем соду с кефиром и оставляем на 2 минуты чтобы началась реакция, которая сделает тесто пышным.

Добавляем остальные ингредиенты, кроме масла, взбиваем все до однородного состава. Вливаем теперь масло, перемешиваем тесто и обжариваем оладьи на сковороде.

Источник: lafoy.ru.