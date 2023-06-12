Сахар, мука, яйца, сметана: готовим быстрый тортик к чаю — нежный сливочный вкус

Очень простой, но при этом вкусный и нежный тортик вы можете сделать буквально за несколько минут.
Никаких премудростей – замесил и испек, а потом промазал простым сметанно-сахарным кремом.
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Ингредиенты: 150 г сахара, 150 г муки, 5 яиц, 800 г сметаны, 200 г сахарной пудры.
Взбиваем яйца с сахаром миксером до пышности около 10 минут. Постепенно добавляем муку, выливаем тесто в форму и выпекаем 35-40 минут при 180 градусах.
Даем бисквиту остудиться и аккуратно разрезаем на два или три коржа.
Взбиваем сметану с сахарной пудрой, смазываем коржи, собираем тортик. Оставляем пропитываться на несколько часов, лучше на ночь.
Источник: lafoy.ru.