Сахар, мука, яйца, сметана: готовим быстрый тортик к чаю — нежный сливочный вкус

Очень простой, но при этом вкусный и нежный тортик вы можете сделать буквально за несколько минут.

Никаких премудростей – замесил и испек, а потом промазал простым сметанно-сахарным кремом.

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Ингредиенты: 150 г сахара, 150 г муки, 5 яиц, 800 г сметаны, 200 г сахарной пудры.

Взбиваем яйца с сахаром миксером до пышности около 10 минут. Постепенно добавляем муку, выливаем тесто в форму и выпекаем 35-40 минут при 180 градусах.

Даем бисквиту остудиться и аккуратно разрезаем на два или три коржа.