Натерли в оладушки 2 яблока и поразились вкусу: проглотили за 5 минут, чай не успел вскипеть!

Оладьи. Фото: соцсети

Готовят их на кефире без применения дрожжей.

Очень нежные и необычные оладушки получаются, если добавить в них тертое яблоко. Выпечка удивляет своим ароматом и так и просится в рот!

Ингредиенты: 2 яйца, 250 мл кефира, 100 г сахара, 1 стакан муки, 2 твердых яблока, 1 ч.л. разрыхлителя, 1 щепотка соли.

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Взбиваем при помощи венчика яйца с кефиром и сахарным песком.

Подсаливаем состав, просеиваем муку и добавляем в него вместе с разрыхлителем.

Натираем на крупной терке яблоки или меленько нарезаем ножом и тоже бросаем в тесто, замешиваем и жарим обычным способом, выкладывая ложкой в раскаленное масло на сковороде.

Источник: lafoy.ru.

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