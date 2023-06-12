Натерли в оладушки 2 яблока и поразились вкусу: проглотили за 5 минут, чай не успел вскипеть!

Очень нежные и необычные оладушки получаются, если добавить в них тертое яблоко. Выпечка удивляет своим ароматом и так и просится в рот!
Ингредиенты: 2 яйца, 250 мл кефира, 100 г сахара, 1 стакан муки, 2 твердых яблока, 1 ч.л. разрыхлителя, 1 щепотка соли.
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Взбиваем при помощи венчика яйца с кефиром и сахарным песком.
Подсаливаем состав, просеиваем муку и добавляем в него вместе с разрыхлителем.
Натираем на крупной терке яблоки или меленько нарезаем ножом и тоже бросаем в тесто, замешиваем и жарим обычным способом, выкладывая ложкой в раскаленное масло на сковороде.
Источник: lafoy.ru.