Оладьи как пух без дрожжей: этот рецепт на кефире спрашивают все — готовим через день

Оладушки как пух могут получиться и без дрожжей. При правильных пропорциях кислая среда кефира и разрыхлителя творят чудо – тесто поднимается и становится воздушным.

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Ингредиенты: 250 мл кефира, 220 г муки, 1 ст.л. растительного масла, 1 яйцо, 8 г разрыхлителя, 30 г сахара, 0,5 ч.л. соли.