Десерт для папы: как приготовить пивное мороженое

А вы знали, что можно приготовить мороженое с помощью пива? Лакомство сохранит насыщенный хлебный вкус напитка с его легкой горчинкой, разбавив ее ароматом ванили.
Ингредиенты
- 500 мл сливок с жирностью 33%;
- 100 граммов сахара;
- 0,5 чайной ложки морской соли;
- 6 куриных желтков;
- 1 чайная ложка ванильного экстракта;
- 360 мл темного пива.
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В небольшой кастрюле нагрейте сливки. Добавьте к ним половину 50 граммов сахара и соль.
В это время в небольшой миске взбейте венчиком желтки с остальным сахаром до однородной массы.
Когда по краям сливок появятся маленькие пузырьки, убавьте огонь до минимума. Отделите половину горячих сливок и в четыре приема влейте их к желткам, тщательно размешивая смесь венчиком после каждой порции.
Желтковую массу перелейте в кастрюлю к оставшимся сливкам. Варите на небольшом огне 5 минут до загустения, постоянно помешивая.
Затем снимите с огня, добавьте ванильный экстракт и пиво, перемешайте.
Полученную массу перелейте в контейнер и уберите в холодильник на 3–4 часа. Позже переставьте в морозильную камеру на 3–4 часа до полного застывания. Периодически перемешивайте мороженое.
По материалам сайта «Лайфхакер».