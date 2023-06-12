Десерт для папы: как приготовить пивное мороженое

Как насчет мороженого со вкусом пива? Фото: Global Look Press

Понадобятся темное пиво, яйца и сливки.

А вы знали, что можно приготовить мороженое с помощью пива? Лакомство сохранит насыщенный хлебный вкус напитка с его легкой горчинкой, разбавив ее ароматом ванили.

Ингредиенты

  • 500 мл сливок с жирностью 33%;
  • 100 граммов сахара;
  • 0,5 чайной ложки морской соли;
  • 6 куриных желтков;
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта;
  • 360 мл темного пива.

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В небольшой кастрюле нагрейте сливки. Добавьте к ним половину 50 граммов сахара и соль.

В это время в небольшой миске взбейте венчиком желтки с остальным сахаром до однородной массы.

Когда по краям сливок появятся маленькие пузырьки, убавьте огонь до минимума. Отделите половину горячих сливок и в четыре приема влейте их к желткам, тщательно размешивая смесь венчиком после каждой порции.

Желтковую массу перелейте в кастрюлю к оставшимся сливкам. Варите на небольшом огне 5 минут до загустения, постоянно помешивая.

Затем снимите с огня, добавьте ванильный экстракт и пиво, перемешайте.

Полученную массу перелейте в контейнер и уберите в холодильник на 3–4 часа. Позже переставьте в морозильную камеру на 3–4 часа до полного застывания. Периодически перемешивайте мороженое.

По материалам сайта «Лайфхакер».

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