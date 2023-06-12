Десерт для папы: как приготовить пивное мороженое

В небольшой кастрюле нагрейте сливки. Добавьте к ним половину 50 граммов сахара и соль.

В это время в небольшой миске взбейте венчиком желтки с остальным сахаром до однородной массы.

Когда по краям сливок появятся маленькие пузырьки, убавьте огонь до минимума. Отделите половину горячих сливок и в четыре приема влейте их к желткам, тщательно размешивая смесь венчиком после каждой порции.

Желтковую массу перелейте в кастрюлю к оставшимся сливкам. Варите на небольшом огне 5 минут до загустения, постоянно помешивая.

Затем снимите с огня, добавьте ванильный экстракт и пиво, перемешайте.

Полученную массу перелейте в контейнер и уберите в холодильник на 3–4 часа. Позже переставьте в морозильную камеру на 3–4 часа до полного застывания. Периодически перемешивайте мороженое.

По материалам сайта «Лайфхакер».