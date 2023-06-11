Салат «Наслаждение»: курочку или индейку смешаем с корейской морковью, огурчиком и грибами

Очень вкусный салат «Наслаждение» всегда улетает со стола первым. На заправку вы можете использовать несладкий йогурт, чтобы закуска стала полезнее. Ну а если вы любите майонез, то заправляйте им.

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Также можно в салате варьировать птицу – кладите или курицу, или индейку.

Ингредиенты: филе индейки или курицы - 200 г, шампиньоны - 300 г, огурец свежий - 200 г, морковь по-корейски - 150 г, йогурт натуральный - 140 г, соевый соус 1 ст.л, майонез, специи по вкусу.