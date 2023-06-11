Научитесь вкусно фаршировать картошку: никакой возни, вкуснятина — сверху сырная корочка

Сочную аппетитную крошку-картошку можно быстро и просто приготовить дома, не стоит тратиться на фаст-фуд.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Помойте хорошенько клубни с кожурой, заверните в фольгу и отправьте в духовку на 50 минут. Потом фольгу разверните, разрежьте клубни пополам, в середине разомните картошку вилкой, положите кусочек сливочного масла, размешайте с мякотью овоща и дальше сверху разместите начинку, какая нравится.

Это могут быть, к примеру, кусочки сосисок, соленых огурчиков и сыра. Для сочности приправьте майонезом.