Дайте оладушкам настояться 15 минут, и они станут воздушными: рецепт на кефире

Эти оладушки всегда получаются воздушными, мягкими, нежными как у бабушки. Не игнорируйте отстаивание теста, во время которого кислая среда кефира взаимодействует с содой.
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В процессе оладушки насыщаются пузырьками и получаются особенно пышными и воздушными.
Ингредиенты: 250 миллилитров кефира, 240 граммов муки, 1 яйцо, 2 столовые ложки сахара, ½ чайной ложки соды.
Взбиваем яйцо и сахарный песок. Потихоньку вводим кефир, все еще взбивая. Просеиваем муку, добавляем в состав, в конце насыпаем соду.
Далее 15 минут тесто отстаивается. Не перемешивая, начинаем жарить оладушки, выкладывая половником или ложкой на сковороду с маслом. Готовим с двух сторон до румяности.
Источник: lafoy.ru.