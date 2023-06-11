Творожная запеканка, которая всегда получается: пачка творога, яйцо, 2 ложки манки – тает во рту

Творожная запеканка с манкой гарантированно получается нежной и вкусной. Крупа разбухает в составе из-за чего становится такой манящей и вкусной.
С мукой такого не добьетесь, поэтому не игнорируйте процесс настаивания теста.
Ингредиенты: творог – 200 г, яйцо – 1 шт., сахар – 3 ст. л (или 2 для умеренно сладкой), соль мелкая – щепотка, манка мелкая – 2 ст. л. без горки, разрыхлитель – 1 ч. л. без горки (либо 0,5 ч. л. соды + уксус), ванильный сахар – по вкусу, густая сметана – 3 ст. л.
Творог растереть толкушкой или пробить блендером, добавить яйцо, сахар, сметану, щепотку соли и манку. Можно положить ванилин по вкусу. Оставить минут на 15 в таком состоянии, накрыв. Манка должна разбухнуть.
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Положить разрыхлитель или гашеную уксусом соду, размешать. Смазать противень маслом. Выложить состав. Выпекать на 180 градусах в духовке до готовности.
Источник: recepty-plushkina.ru