Делаем за 5 минут нежнейшие куриные котлеты: 1 грудка, ½ банки кукурузы, 2 яйца

Куриные котлеты. Фото: соцсети

Такое простое блюдо вам не надоест готовить никогда.

Очень вкусные и нежные котлеты из куриного филе вы сделаете за пять минут. Разлетится со стола эта вкуснятина еще быстрее!

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Ингредиенты:

  • 1 филе грудки куриной ⠀
  • ½ банки кукурузы ⠀
  • 100 граммов сыра ⠀
  • зелень по вкусу⠀
  • 2 яйца ⠀
  • 1 ложка сметаны или греческого йогурта ⠀
  • 1 ложка муки ⠀
  • соль, специи по вкусу ⠀

Мелко нарубить ножом грудку. Нашинковать зелень, натереть сыр. Все смешать и пожарить на растительном масле, выкладывая ложкой в сковороду.

Источник: Telegram-канал «Рецепты на каждый день».

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