Делаем за 5 минут нежнейшие куриные котлеты: 1 грудка, ½ банки кукурузы, 2 яйца

Очень вкусные и нежные котлеты из куриного филе вы сделаете за пять минут. Разлетится со стола эта вкуснятина еще быстрее!
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Ингредиенты:
- 1 филе грудки куриной ⠀
- ½ банки кукурузы ⠀
- 100 граммов сыра ⠀
- зелень по вкусу⠀
- 2 яйца ⠀
- 1 ложка сметаны или греческого йогурта ⠀
- 1 ложка муки ⠀
- соль, специи по вкусу ⠀
Мелко нарубить ножом грудку. Нашинковать зелень, натереть сыр. Все смешать и пожарить на растительном масле, выкладывая ложкой в сковороду.
Источник: Telegram-канал «Рецепты на каждый день».