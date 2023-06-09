Три часа - и готово: быстрый и простой рецепт домашнего кваса без хлеба

Чтобы освежиться летом, можно приготовить квас и без хлеба. Данный рецепт позволяет сделать насыщенный напиток всего за три часа. Он основан на цикории.

Ингредиенты:

1,4 литра теплой кипяченой воды;

1,5-2 столовых ложки цикория;

4-6 столовых ложек сахара (по вкусу);

0,5 чайной ложки лимонной кислоты;

0,5 чайной ложки сухих дрожжей.

В теплую (только не горячую) кипяченую воду всыпьте цикорий, сахар, лимонную кислоту и сухие дрожжи. Хорошенько перемешайте.

Перелейте получившуюся смесь в полуторалитровую пластиковую бутылку, плотно закройте крышкой и оставьте в теплом месте на 3-6 часов - в зависимости от того, насколько там тепло. Периодически взбалтывайте.

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Когда бутылка станет упругой, а напиток — газированным, квас можно переставить в холодильник для полного охлаждения.

Как отмечает автор YouTube-канала «С Людмилой вкусно! и просто?» в итоге получает ядреный квас, ни чем не хуже магазинного.