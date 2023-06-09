Как мы готовим сырники без муки и растительного масла - для фигуры не опасны

Сырники - одно из самых удачных блюд для завтрака. И если вы приготовите блюдо без муки и растительного масла, то оно станет еще и полезным.

Ингредиенты: 400 г творога, 4 яичных белка, заменитель сахара.

Смешайте все ингредиенты. Тщательно разомните руками и сформируйте сырники. Положите на сковородку и добавьте немного кокосового масла, чтоб они не пригорели.

Аккуратно переворачивайте сырники, так как без муки они получатся тонкими. По вкусу - практически то же самое, только еще вкуснее.

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