Курица, рис и морковь: готовим плов в мультиварке — техника сделает все сама

Готовить плов можно просто и быстро. Не обязательно для этого покупать казан, как это делают на Востоке. Российские хозяйки делают блюдо в мультварке. Это проще, да и время значительно экономится.

Ингредиенты: 800 г куриного филе, 2 стакана риса, 2 луковицы, 1 морковь, 3 зубчика чеснока, 2 ст.л. растительного масла, 5 горошин черного перца, 3 горошины душистого перца, 2 лавровых листа, соль, 5 стаканов воды.

Порежьте курицу на средние кусочки и обжарьте на режиме «жарка» минут 10. Далее добавьте порезанные лук и морковь, выдавите чеснок.

Затем положите промытый рис, цельные зубчики чеснока, посолите, поперчите. Оставьте на режиме «плов» на 45 минут и идите по своим делам. Техника дальше все сделает за вас.

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