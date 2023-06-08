Легкий салат с капустой и сосисками: муж умоляет готовить каждый день!

В сезон свежей белокочанной капусты и вкусных огурцов этот салат не будет уходить с вашего стола. Ингредиенты в нем простые, а вкус закуски нравится всем. Если у вас в шкафу оказался еще и зеленый горошек, смело добавляйте и его.

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Ингредиенты: 300 граммов капусты, 1 огурец, 150 граммов вареных сосисок, соль, травы, специи, масло растительное или майонез.

Заранее отварите сосиски и остудите, нарежьте их, огурцы и капусту соломкой. Капусту разомните руками.

Все смешайте и заправьте специями, майонезом или маслом. Посолите и поперчите по вкусу.

Источник: rsute.ru