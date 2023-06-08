Как сделать «те самые» сочники с творогом: вкус из советского детства, который нельзя забыть

Тающие во рту творожные сочники времен СССР забыть невозможно. Эта вкуснятина рассыпалась на языке ароматными крошками и хотелось еще кусочек и еще...

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Конечно, сочники и сейчас продаются в кулинариях, но это все же не то. Для тех, кто хочет вспомнить «тот самый» вкус мы предлагаем советский рецепт сочников.

Ингредиенты на тесто: 250 граммов муки, 1 чайная ложка соды, 1 столовая ложка уксуса, 50 граммов сливочного масла, 2 столовые ложки сметаны, 1 яйцо, 2 столовая ложка сахара.

Ингредиенты на начинку: 200 граммов творога, 1 столовая ложка сметаны, 1 столовая ложка муки, 1,5 столовых ложки сахара.

Ингредиенты для смазывания сочников: 1 яйцо, 1 столовая ложка молока, 40 граммов сахара.

Просеиваем муку и кладем в нее гашеную уксусом соду, вводим остальные ингредиенты для теста. Замешиваем, заворачиваем в пленку и кладем на полку холодильника отстаиваться.

Далее беремся за начинку. Соединяем все ингредиенты для нее и взбиваем их в блендере, либо растираем толкушкой. Тоже кладем на полку холодильника, прикрыв.

Потом раскатываем тесто и нарезаем кружочки толщиной 5 мм. На каждый выкладываем ложку начинки, складываем пополам и защипываем края сочника.

Раскладываем сочники по противню. Взбиваем вилкой ингредиенты для смазки, смазываем сочники и выпекаем в духовке 30 минут при 180 градусах.

Источник: lafoy.ru