Делаем эти бутерброды каждый день, и хочется еще: никакого мяса и колбасы — помидорка, зелень

Бутерброды в итальянском стиле без мяса, рыбы и колбасы — отличный вариант для лета. Можете смело перекусывать ими, предлагать гостям на праздничный стол и радовать себя по утрам на завтрак без боязни испортить фигуру.

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При желании каперсы можно исключить из состава и ввести небольшое количество итальянских трав.

Ингредиенты: 2 помидора, 0,5 фиолетовой луковицы, 2 зубчика чеснока, 4 маслины, 1 ч.л. каперсов, специи, 1 ст.л. оливкового масла, зелень, хлеб.

Мелко рубим помидоры, лук, чеснок и маслины, добавляем каперсы и измельченную зелень, приправляем и смешиваем с оливковым маслом. Выкладываем томатную сальсу на ломтики хлеба или гренки.

Источник: lafoy.ru.