Курс доллара взлетел и будет расти дальше: люди уже закупают валюту, не ждут новостей

Валюта США вот уже который день уверенно поднимается в стоимости на торгах Московской биржи.

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Эксперты считают, что курс доллара повышается из-за негативных геополитических факторов, в которых оказалась Россия. Увы, но пока доверия рублю инвесторы не хотят оказывать.

Вместе с тем нет и положительной динамики относительно цен на нефть в мире, они по-прежнему низкие.

Согласно последним данным Мосбиржи от 8 июня, курс доллара достиг цифры в 82,02 рубля. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов считает, что к вечеру стоимость доллара повысится еще, дойдя до показателя в 82,5 рубля.

Не удивительно, что инвесторы заранее стали закупать валюту, не дожидаясь ее повышения.

Источник: 1prime.ru.