Как мы делаем ленивые пирожки с мясом из лаваша: все пищат от восторга и просят еще

Вкуснейшие, аппетитные пирожки можно приготовить без теста. Используйте обычный армянский лаваш, а на начинку возьмите мясной фарш.

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Такая выпечка займет всего несколько минут, а ваши близкие будут в восторге.

Ингредиенты: 4 тонких круглых лаваша, 200 г фарша, 100 мл молока, 2 яйца, 2 ст.л. йогурта, специи, 3 ст.л. растительного масла.

Взбиваем яйца со сметаной, молоком и растительным маслом. Смазываем лаваши, на каждый кладем обжаренный фарш со специями.

Сворачиваем конвертики, снова смазываем яичным составом, выпекаем 10–15 минут при 200 градусах в духовке.

Источник: lafoy.ru.