Оладушки как пух! На дрожжевой опаре они становятся пышными и никогда не опадают — рецепт

Пышные оладушки, которые не опадут даже после остывания, получаются на дрожжевой опаре. Именно так готовили наши бабушки эту любимую россиянами выпечку. Побалуйте вкуснятиной и вы своих близких.

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Ингредиенты: 350 мл молока, 2 стакана муки, 1 яйцо, 1 ч.л. сухих дрожжей, 3 ст.л. сахара, 1 щепотка соды, 1 ст.л. растительного масла.

Дрожжи и сахар насыпаем в теплое молоко. Растворяем и оставляем в теплом месте, чтобы приготовилась опара. На это уйдет около 10 минут.

Далее кладем в опару соль, яйцо и масло. Перемешиваем, добавляем просеянную муку. Оставляем тесто в тепле на 40 минут и затем жарим оладьи на сковороде с маслом с двух сторон до румяности.

Источник: lafoy.ru.