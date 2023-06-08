Оладушки как пух! На дрожжевой опаре они становятся пышными и никогда не опадают — рецепт

Оладьи. Фото: соцсети

Эта выпечка вызывает восторг, хочется готовить только ее.

Пышные оладушки, которые не опадут даже после остывания, получаются на дрожжевой опаре. Именно так готовили наши бабушки эту любимую россиянами выпечку. Побалуйте вкуснятиной и вы своих близких.

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Ингредиенты: 350 мл молока, 2 стакана муки, 1 яйцо, 1 ч.л. сухих дрожжей, 3 ст.л. сахара, 1 щепотка соды, 1 ст.л. растительного масла.

Дрожжи и сахар насыпаем в теплое молоко. Растворяем и оставляем в теплом месте, чтобы приготовилась опара. На это уйдет около 10 минут.

Далее кладем в опару соль, яйцо и масло. Перемешиваем, добавляем просеянную муку. Оставляем тесто в тепле на 40 минут и затем жарим оладьи на сковороде с маслом с двух сторон до румяности.

Источник: lafoy.ru.

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