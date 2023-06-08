Три яйца, мука и сахар: пирог «Клубничный рай» — тает во рту

Наступил период клубники, и самое время испечь дома пирог с этой ягодой. Во-первых, это очень вкусно, а во-вторых, готовится быстро и просто.

Возьмите три куриных яйца и взбейте их с солью и сахаром до пышной пены. Отдельно растопите 150 грамм сливочного масла и смешайте все со 180 г муки.

Положите тесто на противень и сверху — мелкопорезанную клубнику.

Выпекайте 45 минут при температуре 180 градусов.

Готовый пирог можно посыпать сахарной пудрой. «Клубничный рай» получится нежнейшим.

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