Готовим воздушные оладушки на двух стаканах молока: всегда получаются, без дрожжей

Воздушные оладушки на молоке никогда не надоедают. Их ваши домашние будут просить готовить каждое утро.
А почему бы и нет? Ведь делать их нереально просто, а ингредиенты используются элементарные. Вы найдете их в своем холодильнике обязательно.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Ингредиенты: 400 мл молока, 350 г муки, 0,5 ч.л. соды, 0,5 ст.л. сахара, 0,5 ч.л. уксуса, одно яйцо, одна щепотка соли.
Взбиваем венчиком яйцо с сахаром и солью. Далее тонкой струйкой вливаем молоко, потом добавляем просеянную муку.
В конце кладем гашеную уксусом соду, перемешиваем. И, выкладывая ложкой на раскаленную сковороду с маслом, жарим с двух сторон до румяности.
Источник: lafoy.ru.