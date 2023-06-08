Готовим воздушные оладушки на двух стаканах молока: всегда получаются, без дрожжей

Воздушные оладушки на молоке никогда не надоедают. Их ваши домашние будут просить готовить каждое утро.

А почему бы и нет? Ведь делать их нереально просто, а ингредиенты используются элементарные. Вы найдете их в своем холодильнике обязательно.

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Ингредиенты: 400 мл молока, 350 г муки, 0,5 ч.л. соды, 0,5 ст.л. сахара, 0,5 ч.л. уксуса, одно яйцо, одна щепотка соли.