Готовим воздушные оладушки на двух стаканах молока: всегда получаются, без дрожжей

Оладушки. Фото: соцсети

За счет гашеной соды тесто выходит пышным и нежным.

Воздушные оладушки на молоке никогда не надоедают. Их ваши домашние будут просить готовить каждое утро.

А почему бы и нет? Ведь делать их нереально просто, а ингредиенты используются элементарные. Вы найдете их в своем холодильнике обязательно.

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Ингредиенты: 400 мл молока, 350 г муки, 0,5 ч.л. соды, 0,5 ст.л. сахара, 0,5 ч.л. уксуса, одно яйцо, одна щепотка соли.

Взбиваем венчиком яйцо с сахаром и солью. Далее тонкой струйкой вливаем молоко, потом добавляем просеянную муку.

В конце кладем гашеную уксусом соду, перемешиваем. И, выкладывая ложкой на раскаленную сковороду с маслом, жарим с двух сторон до румяности.

Источник: lafoy.ru.

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