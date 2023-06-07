Просто смешайте это со сливочным маслом и получите вкуснейшую намазку на хлебцы: идеально на завтрак

Вкуснейшую намазку для хлебцев можно приготовить к завтраку всего за несколько минут.

Ингредиенты в расчете на 200 грамм сливочного масла: оливки – 10-12 шт.; лимонная цедра – 1 ч. л.; лимонный сок – 2 ст. л.; укроп – 2-3 веточки; соль – щепотка.

Готовим: масло нужно заранее вытащить из холодильника и подержать в тепле, чтобы оно стало мягким. Пока мелко нарезать укроп, оливки, натереть цедру лимона. Затем эти ингредиенты смешать со сливочным маслом, добавить лимонный сок, слегка посолить. Намазка готова!

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