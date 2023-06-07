Пирог «Мужской» с курицей и солеными огурчиками — жуют, закатывая глаза: вкуснятина

Пирог «Мужской» с курицей и солеными огурцами давно стал хитом любого праздничного стола. Идеальная закуска — она первая улетает со стола во время застолья. Все в полном восторге и просят завернуть с собой, чтобы вечером полакомиться дома.

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Берем 6 ст. л. муки, 250 г сметаны, 250 г майонеза, 3 яйца, 0,5 ч. л. соды, 0,5 ч. л. соли. Для начинки: 1 куриная грудка, 1 луковица, 1 соленый огурец.

Сначала шинкуем куриную грудку с луком и вместе обжариваем на сковороде — добавляем каплю растительного масла, солим и перчим по вкусу. Далее измельчаем огурцы и отправляем к мясу, перемешиваем и ставим остужать.

Смешиваем сметану, майонез и яйца до однородной кашицы, медленно всыпаем сухие ингредиенты и заливаем половину теста в форму. Затем выкладываем начинку и заливаем остальным тестом. Далее выпекаем в духовке при 180 градусах. Приятного аппетита!

По материалам lafoy.ru