Два сырка, курица, картошка, яйца: даем проверенный рецепт вкусного салатика — все обожают его

Простой, недорогой, но при этом очень вкусный салатик мы приготовим из самых простых ингредиентов. Изюминки ему добавит плавленый сырок, который сделает вкус закуски очень нежным.

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Ингредиенты: 1 луковица, 250 г курицы, 4 яйца, 2 картофелины, 2 плавленых сырка, майонез, 1 ст.л. уксуса, 2 ч.л. сахара.

Нарезаем лук перьями и маринуем его в уксусе с сахаром на 20 минут. Варим курицу, картофель и яйца, разбираем филе на волокна, а остальное натираем на терке.

Выкладываем салатик слоями. Вначале идет у нас лук, потом курочка, далее картошка, яйца и плавленый сыр. Промазываем слои майонезом.

Источник: lafoy.ru.