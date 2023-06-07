Делаем тающий во рту манник: кефир, манка, 2 яйца — все смешал и в духовку

Очень вкусный манник с тающей текстурой и приятным сливочным вкусом можно приготовить из самых простых продуктов, которые есть у каждой хозяйки в холодильнике.

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Ингредиенты: 2 стакана кефира, 2 стакана манки, 1 стакан сахара, 100 г сливочного масла, 2 яйца, 10 г разрыхлителя, 1 ч. л. ванильного экстракта, 1 щепотка соли.

Заливаем манную крупу кефиром и оставляем на 15 минут набухать. Кладем в состав сахар, мягкое сливочное масло, соль, ваниль и яйца, перемешиваем.

Также добавляем разрыхлитель, выливаем тесто в форму и выпекаем 35–40 минут в духовке при 180 градусах.

Источник: lafoy.ru