Как мы делаем быстрые пирожки из лаваша: внутрь заворачиваем творог с сочной зеленью — как же вкусно!

Суперлегкие и нереально вкусные пирожки можно приготовить из лаваша! Кто не любит дрожжевое тесто, высоко оценят этот рецепт! Из 3 листов лаваша вы получите 12 вкусных пирожков.

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Ингредиенты: 3 тонких лаваша, 2 яйца, 200 г творога, 2 пучка зелени, специи, 1 ст. л. сметаны.

Смешиваем творог, сметану и рубленую зелень. Нарезаем лаваш на длинные полосы, на каждую кладем начинку и сворачиваем в пирожки-треугольники. Обмакиваем их во взбитые яйца и обжариваем с обеих сторон на сковороде.

Источник: lafoy.ru