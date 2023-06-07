Творожный пирог без муки — ели у бабушки в деревне: гречка, манка, яйцо и масло

Творожный пирог «пятиминутка» ели у бабушки в деревне. Рецепт довольно простой — даже муки добавлять не нужно. А вкус — пальчики оближешь, домашние тут же попросят добавки. Выпекаем каждый день и никак не наедимся.

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Берем 2 стакана вареной гречки, 3 яйца, 400 г творога, 1 ст.л. манной крупы, 100 г сахарного песка, щепотка ванилина, 10 г сливочного масла.

Сначала нужно взбить венчиком яйца с сахаром, затем добавить творог, гречку после запаривания, манную крупу и ванилин. Выкладываем получившуюся кашицу на смазанную форму и ставим выпекать в разогретую духовку на 40 минут. Творожный пирог получается аппетитнее и вкуснее, если сверху смазать его перед запеканием яйцом, взбитым со сметаной.

По материалам lafoy.ru