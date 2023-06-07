Салат, от которого за уши не оттащишь: мякоть курицы, корейская морковь, перец и сухарики

Этот салатик неизменно пользуется популярностью за столом. Даже просто при виде на него текут слюнки, ну а если попробовать — оторваться просто невозможно!

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Вы можете использовать любую мякоть курицы, отварить ее, пожарить на гриле или сковороде, взять готовую копченую. Также вы можете придать праздничности закуске, если положите в нее немного орехов или чернослива.

Ингредиенты: 400 г курицы, 300 г корейской моркови, один перец, майонез, сухарики.

Нарезать перец соломкой, слегка обжарить до мягкости. Нарезать курицу на полоски, перемешать салат с готовой морковкой, добавить сухарики и заправить майонезом.

Источник: lafoy.ru.