Просто и быстро: салат из молодой капусты с уксусом

Салат из молодой капусты с уксусом. Фото: Teleprogramma.pro

Несложный рецепт и отличный результат.

Свежий салат из молодой капусты - отличное решение для начала лета. Фуд-блогер Оксана Фролова поделилась несложным рецептом вкусного салата, который будет есть вся семья. Приятного аппетита!

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