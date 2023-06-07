Просто и быстро: салат из молодой капусты с уксусом

Свежий салат из молодой капусты - отличное решение для начала лета. Фуд-блогер Оксана Фролова поделилась несложным рецептом вкусного салата, который будет есть вся семья. Приятного аппетита!
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Салат из молодой капусты с уксусом. Фото: Teleprogramma.pro
Свежий салат из молодой капусты - отличное решение для начала лета. Фуд-блогер Оксана Фролова поделилась несложным рецептом вкусного салата, который будет есть вся семья. Приятного аппетита!
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