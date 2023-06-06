Что добавить в пережарку для борща и в конце варки: будет нежнее и ароматнее — сметана тут не причем

Тарелка наваристого борща. Фото: Global Look Press

Раскрываем секретный ингредиент, который есть в каждом холодильнике.

Раскрываем кулинарную хитрость для тех, кто хочет побаловать своих домашних вкуснейшим, ароматным и наваристым борщом.

Что же за секретный ингредиент, которому под силу улучшить вкус популярного первого блюда.

Это - сливочное масло. Добавляя его в борщ, можно добиться получения более яркого и нежного вкуса.

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На стандартную кастрюлю понадобится примерно 80 граммов сливочного масла. Часть продукта можно добавить, делая пережарку для борща. А часть - ввести в кастрюлю в конце варки, минут за 5-10 до того, как вы снимите ее с огня. Приятного аппетита!

По материалам belnovosti.by.

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