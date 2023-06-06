Что добавить в пережарку для борща и в конце варки: будет нежнее и ароматнее — сметана тут не причем

Раскрываем кулинарную хитрость для тех, кто хочет побаловать своих домашних вкуснейшим, ароматным и наваристым борщом.

Что же за секретный ингредиент, которому под силу улучшить вкус популярного первого блюда.

Это - сливочное масло. Добавляя его в борщ, можно добиться получения более яркого и нежного вкуса.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».