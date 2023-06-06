Картошку и курицу смешать с соусом и включить духовку: простой рецепт вкуснейшего ужина для тех, кто не любит готовить

У звезды театра и кино Наталии Антоновой необычное для актрисы хобби — она увлекается кулинарией. В телеграм-канале Наталия Антонова делится рецептами блюд, которыми радует своих близких.
«Совсем не умеете готовить, лень, а хочется вкусного ужина? Пожалуйста! Надеюсь, чистить картошку и включить плиту вы сможете, тогда рецепт», — написала Наталия Антонова в телеграм-канале.
Ингредиенты: голень цыпленка охлажденная — 1 кг, картофель крупный — 3 штуки, морковь — 1 штука, сметана — 2 столовые ложки, карри — 1\2 чайной ложки, масло оливковое — 2 столовые ложки, соевый соус — 1 столовая ложка, перец и соль — по вкусу.
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Наталия Антонова. Фото: соцсети
Готовим: картофель крупно нарезать, морковь — на шесть частей вдоль. В миску выложить голень цыпленка, морковь и картофель. Добавить сметану, оливковое масло, соевый соус, карри, перец и соль. Все перемешать и выложить в глубокий противень. Запекать при температуре 180 градусов в заранее разогретой духовке час. Ориентироваться по красоте и корочке курицы.