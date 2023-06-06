Картошку и курицу смешать с соусом и включить духовку: простой рецепт вкуснейшего ужина для тех, кто не любит готовить

Готовим: картофель крупно нарезать, морковь — на шесть частей вдоль. В миску выложить голень цыпленка, морковь и картофель. Добавить сметану, оливковое масло, соевый соус, карри, перец и соль. Все перемешать и выложить в глубокий противень. Запекать при температуре 180 градусов в заранее разогретой духовке час. Ориентироваться по красоте и корочке курицы.