Легкий и свежий салат с куриной грудкой: добавим сыр, огурец и соевый соус

Простой и легкий салат можно приготовить из низкокалорийного набора ингредиентов. При желании в закуску можно добавить немного оливкового или подсолнечного масла.

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Ингредиенты: 1 куриная грудка, 50 г сыра, 2 огурца, 1 ч. л. лимонного сока, 2 ч. л. соевого соуса.

Сварить куриную грудку, остудить и разделить на волокна. Нарезать огурцы соломкой и натереть сыр. Перемешать ингредиенты, заправить лимонным соком с соевым соусом. Можно присыпать кунжутом.

Источник: lafoy.ru.