Самые простые булочки «из ничего»: стоят три копейки, а такие вкусные!

Очень простые булочки, но при этом вкусные и пышные, можно приготовить на воде. Добавьте сахарку и маслица и получится настоящая вкуснотища!

Ну а если вы подадите к столу горячими, да с медом, от них за уши не оттащишь! Также эти булочки можно использовать в качестве закусочных. Разрезайте пополам и кладите внутрь все, что душа пожелает!

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Ингредиенты: 450 г муки, 1 ст. л. сухих дрожжей, полстакана сахара, 2 яйца, 50 г сливочного масла, 150 мл теплой воды, соль.

В теплой воде растворяем дрожжи и сахар. Добавляем пару ложек муки, перемешиваем и убираем в теплое место на 15 минут.

Смешиваем просеянную муку, яйца, растопленное масло, опару и соль. Замешиваем тесто, накрываем полотенцем и оставляем на 30–40 минут подниматься.

Формируем небольшие булочки, выкладываем на смазанный противень и оставляем на 20 минут. Выпекаем 20 минут в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов.

Источник: lafoy.ru