Вкусные бутерброды на скорую руку: смешаем крабовые палочки и сыр — лопают даже на юбилее!

Очень вкусные и при этом бюджетные бутерброды из крабовых палочек с сыром неизменно пользуются популярностью за столом.

Они готовятся быстро, поэтому отлично подойдут и для обычной домашней закуски, и для завтрака, и для короткого корпоратива в трудовом коллективе. Впрочем, даже на роскошных праздниках такие бутерброды пользуются популярностью.

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Ингредиенты: 200 г крабовых палочек, хлеб, 80 г твердого сыра, 2 ст.л. майонеза, специи, зелень. По желанию можно добавить 1–2 вареных яйца.

Натереть сыр и крабовые палочки, добавить специи и зелень, смешать с майонезом. Выложить массу на кусочки хлеба или гренки.

Источник: lafoy.ru.