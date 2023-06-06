Мясо по-кремлевски: его подавали в ресторанах СССР – нежнейшее, долго тушим в большом количестве лука

Нереально вкусное мясо по-кремлевски некогда подавали в ресторанах СССР. Оно получается нежным, ароматным, тающим во рту. При этом ингредиенты используются в блюде самые простые.

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Ингредиенты:

Говядина - 1 килограмм

Лук-репка - 400 граммов

Масло сливочное - 120-150 граммов

Вода - 50 миллилитров

Уксус столовый 9% - 1 столовая ложка

Соль - 1 чайная ложка

Чеснок - 3-5 зубчиков

Лавровый лист - 3 штук

Черный перец и мускатный орех - по вкусу

Нарезать говядину кусочками среднего размера. Смазать дно кастрюли или казана, выложить мясо.

Нашинковать мелко лук, выложить в говядину, далее нарезать на кусочки масло и отправить туда же.

Влить 50 миллилитров воды. Накрыть крышкой и потушить на медленном огне 60 минут.

Влить ложку уксуса, посолить, добавить измельченный чеснок, лавровый лист, черный перец и мускатный орех. Тушить еще 90 минут.

Источник: Telegram-канал «Рецепты на каждый день».