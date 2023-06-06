Салат «Яичный» едим на даче — только три ингредиента: два огурцы, шесть крабовых палочек

Готовим простейший сытный салат из трех ингредиентов — вкус бомбический. Отнимает всего пять минут — готовить так просто, что справятся даже подростки. Едим на даче — нравится всем без исключения. Объедение на скорую руку.

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Берем 4 яйца, 2 свежих огурца, 6 крабовых палочек. В качестве заправки можно взять майонез.

Как готовить?

Сначала вкрутую варим яйца, чистим и нарезаем кубиками. Далее мелко шинкуем огурцы. Трем на терке крабовые палочки. Смешиваем все ингредиенты, солим по вкусу и заправляем майонезом. При желании можно добавить свежую зелень. Приятного аппетита!

По материалам povar.ru