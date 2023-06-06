Как приготовить ароматные булочки с тестом, как пух: едятся губами — как у бабушки!

Тающие во рту булочки пахнут домашней выпечкой и заботой. Обязательно приготовьте эту нежную вкуснятину.

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Ингредиенты: 500 граммов муки, 200 миллилитров молока, 100 граммов сахара, 3 столовые ложки коричневого или белого сахара, 1 яйцо, 2 чайные ложки сухих дрожжей, 1 столовая ложка растительного масла, ванилин, соль.

В теплое молоко всыпать дрожжи, сахар и пару ложек муки. Перемешать, накрыть полотенцем и убрать в теплое место на 15 минут.

Далее соединить муку, соль, ванилин, масло, яйцо и получившуюся опару. Замесить тесто и накрыть полотенцем на 40 минут.

Сформировать булочки, выложить на смазанный противень, смазать остатками молока, присыпать коричневым сахаром и оставить на 15–20 минут подниматься. Выпекать 20 минут в духовке, разогретой до 180 градусов.

Источник: lafoy.ru