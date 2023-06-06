Летний винегрет — обожают даже дети: за уши не оттащишь

Летом надо готовить летние салаты. И один из лучших вариантов — летний винегрет, который зайдет даже детям.
Для приготовления вам понадобятся: картофель свежий — 1 шт., морковь свежая — 1 шт., свекла свежая — 1 шт., огурец свежий — 1 шт., сельдь слабосоленая, ½ ч.л. растительного масла, свежая зелень, соль и перец по вкусу.
Огурцы мелко порежьте, а остальные овощи запеките в духовке. После — остудите и также порежьте кубиком.
Рыбу разделайте и отправьте на кубики.
Все продукты смешайте и заправьте небольшим количеством растительного масла.
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