Летний винегрет — обожают даже дети: за уши не оттащишь

Летом надо готовить летние салаты. И один из лучших вариантов — летний винегрет, который зайдет даже детям.

Для приготовления вам понадобятся: картофель свежий — 1 шт., морковь свежая — 1 шт., свекла свежая — 1 шт., огурец свежий — 1 шт., сельдь слабосоленая, ½ ч.л. растительного масла, свежая зелень, соль и перец по вкусу.