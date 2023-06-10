Куриные рулетики в беконе и другие рецепты недели

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3 быстрых блюда, чтобы осталось побольше времени для наслаждения летом.

Куриные рулетики в беконе

НАДО (на 4 порции): 2 куриных филе · 200 г копченого бекона · 150 г сливочного сыра · 100 г полутвердого сыра · пара веточек зелени · 20 г растительного масла · соль · перец.

ГОТОВИМ:

1. Каждое филе делим на 2 части, накрываем пленкой и отбиваем молотком для мяса.

2. Каждый кусочек солим-перчим, смазываем сливочным сыром, посыпаем рубленой зеленью и тертым полутвердым сыром.

3. Сворачиваем рулетики и заворачиваем их в бекон, как мумию.

4. Форму смазываем маслом, выкладываем рулетики и запекаем при 180 °С 40 минут. В конце можно на 3 минуты включить режим конвекции, если он у вас есть, - для выраженной румяности.

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Рыбная запеканка с картошкой

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НАДО (на 4 порции): 600 г картофеля · 400 г филе трески, хека или другой рыбы · 1 луковица · 100  г сметаны · 80 г полутвердого сыра · 1 ст. ложка лимонного сока · по 1/2 ч. ложки сушеного розмарина и тимьяна · соль · перец · растительное масло для смазывания формы.

ГОТОВИМ:

1. Филе избавляем от костей, если они там есть. Нарезаем не слишком мелкими кусками, сбрызгиваем лимонным соком.

2. Включаем духовку разогреваться до 180 °С.

3. Картофель чистим и режем очень тонкими кружочками. Солим-перчим, добавляем розмарин с тимьяном и половину сметаны, перемешиваем.

4. Оставшуюся сметану добавляем к рыбе.

5. Форму смазываем маслом. Выкладываем половину картофеля.

6. Выкладываем рыбу. Сверху - мелко нашинкованный лук, а затем - вторую половину картофеля.

7. Запекаем в духовке при 180 °С 40 - 50 минут до готовности картофеля (проверяем вилкой или зубочисткой).

8. Посыпаем тертым сыром и запекаем еще 5 - 10 минут, чтобы сыр расплавился и подрумянился.

Абрикосовый флан

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НАДО (на 4 порции): 6 больших абрикосов · 2 ст. ложки муки · 70 мл молока · 2 яйца · 70 г сахара · 2 ст. ложки растительного масла.

ГОТОВИМ:

1. Абрикосы моем, сушим, разрезаем пополам, удаляем косточки.

2. Яйца взбиваем с сахаром. Добавляем молоко, взбиваем.

Постепенно добавляем муку, взбиваем.

3. Форму смазываем маслом (или используем кулинарный пергамент). Выкладываем абрикосы срезами вверх.

4. Заливаем абрикосы жидким тестом и запекаем при температуре 180 °С 25 минут.

5. Даем чуть остыть, вынимаем из формы, нарезаем и подаем.

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