Куриные рулетики в беконе и другие рецепты недели

Куриные рулетики в беконе

НАДО (на 4 порции): 2 куриных филе · 200 г копченого бекона · 150 г сливочного сыра · 100 г полутвердого сыра · пара веточек зелени · 20 г растительного масла · соль · перец.

ГОТОВИМ:

1. Каждое филе делим на 2 части, накрываем пленкой и отбиваем молотком для мяса.

2. Каждый кусочек солим-перчим, смазываем сливочным сыром, посыпаем рубленой зеленью и тертым полутвердым сыром.

3. Сворачиваем рулетики и заворачиваем их в бекон, как мумию.

4. Форму смазываем маслом, выкладываем рулетики и запекаем при 180 °С 40 минут. В конце можно на 3 минуты включить режим конвекции, если он у вас есть, - для выраженной румяности.

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