Куриные рулетики в беконе и другие рецепты недели

Куриные рулетики в беконе
НАДО (на 4 порции): 2 куриных филе · 200 г копченого бекона · 150 г сливочного сыра · 100 г полутвердого сыра · пара веточек зелени · 20 г растительного масла · соль · перец.
ГОТОВИМ:
1. Каждое филе делим на 2 части, накрываем пленкой и отбиваем молотком для мяса.
2. Каждый кусочек солим-перчим, смазываем сливочным сыром, посыпаем рубленой зеленью и тертым полутвердым сыром.
3. Сворачиваем рулетики и заворачиваем их в бекон, как мумию.
4. Форму смазываем маслом, выкладываем рулетики и запекаем при 180 °С 40 минут. В конце можно на 3 минуты включить режим конвекции, если он у вас есть, - для выраженной румяности.
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Рыбная запеканка с картошкой
Фото: Shutterstock
НАДО (на 4 порции): 600 г картофеля · 400 г филе трески, хека или другой рыбы · 1 луковица · 100 г сметаны · 80 г полутвердого сыра · 1 ст. ложка лимонного сока · по 1/2 ч. ложки сушеного розмарина и тимьяна · соль · перец · растительное масло для смазывания формы.
ГОТОВИМ:
1. Филе избавляем от костей, если они там есть. Нарезаем не слишком мелкими кусками, сбрызгиваем лимонным соком.
2. Включаем духовку разогреваться до 180 °С.
3. Картофель чистим и режем очень тонкими кружочками. Солим-перчим, добавляем розмарин с тимьяном и половину сметаны, перемешиваем.
4. Оставшуюся сметану добавляем к рыбе.
5. Форму смазываем маслом. Выкладываем половину картофеля.
6. Выкладываем рыбу. Сверху - мелко нашинкованный лук, а затем - вторую половину картофеля.
7. Запекаем в духовке при 180 °С 40 - 50 минут до готовности картофеля (проверяем вилкой или зубочисткой).
8. Посыпаем тертым сыром и запекаем еще 5 - 10 минут, чтобы сыр расплавился и подрумянился.
Абрикосовый флан
Фото: Shutterstock
НАДО (на 4 порции): 6 больших абрикосов · 2 ст. ложки муки · 70 мл молока · 2 яйца · 70 г сахара · 2 ст. ложки растительного масла.
ГОТОВИМ:
1. Абрикосы моем, сушим, разрезаем пополам, удаляем косточки.
2. Яйца взбиваем с сахаром. Добавляем молоко, взбиваем.
Постепенно добавляем муку, взбиваем.
3. Форму смазываем маслом (или используем кулинарный пергамент). Выкладываем абрикосы срезами вверх.
4. Заливаем абрикосы жидким тестом и запекаем при температуре 180 °С 25 минут.
5. Даем чуть остыть, вынимаем из формы, нарезаем и подаем.