Как в Греции на самом деле готовят греческий салат: в России делают неправильно

Греческий салат есть практически в любом меню кафе и ресторанов. И везде его делают по-разному, но смысл остается одним и тем же. Однако в Греции рецепт блюда отличается от привычного нам - российского восприятия.

Начнем с сыра фета. В России его в основном режут кубиками. А в Греции - пластами. Более того, на родине сыр в принципе не кладут в блюдо, а подают в отдельной тарелке. И каждый желающий может себе положить столько, сколько захочет.

В Греции также кладут в салат оливки, а в России чаще всего - черные маслины. А зелень, перец и лук в принципе никогда не появляется в классическом греческом салате. А у нас эти ингредиенты добавляют практически всегда.

Остальное все сходится.

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